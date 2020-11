Covid, 650 cadaveri giacciono in camion frigoriferi dalla prima ondata (Di lunedì 23 novembre 2020) Circa 650 cadaveri di persone morte di Covid-19 giacciono in camion frigoriferi, in attesa che si capisca cosa fare di loro. No, non sono cadaveri di persone morte in questi giorni: sono centinaia di morti di marzo e aprile, che da sei mesi a questa parte attendono una sepoltura che chissà quando potranno avere. Accade a New York, dove il Covid impazza ancora aggressivamente e dove centinaia di persone sono morte senza che nessun familiare potesse riconoscerne i cadaveri, o potesse finanziarne le esequie. Corpi senza nome o senza sepoltura A rivelare il fatto è un’inchiesta del Wall Street Journal: i circa 650 corpi si troverebbero da mesi in diversi camion che si trovano parcheggiati sul lungofiume di Brooklyn e che a quanto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Circa 650di persone morte di-19in, in attesa che si capisca cosa fare di loro. No, non sonodi persone morte in questi giorni: sono centinaia di morti di marzo e aprile, che da sei mesi a questa parte attendono una sepoltura che chissà quando potranno avere. Accade a New York, dove ilimpazza ancora aggressivamente e dove centinaia di persone sono morte senza che nessun familiare potesse riconoscerne i, o potesse finanziarne le esequie. Corpi senza nome o senza sepoltura A rivelare il fatto è un’inchiesta del Wall Street Journal: i circa 650 corpi si troverebbero da mesi in diversiche si trovano parcheggiati sul lungofiume di Brooklyn e che a quanto ...

