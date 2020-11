Col numero di dicembre - In omaggio il dossier Fleet&Business Special Edition (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno spaccato del mercato delle auto aziendali, i nuovi trend del noleggio e del leasing e la sempre più decisa spinta delle aziende verso l'elettrificazione delle flotte: sono queste le tematiche di Fleet&Business Special Edition, il dossier gratuito distribuito assieme a Quattroruote di dicembre. Tra i molteplici focus, nell'allegato troverete delle anticipazioni sui nuovi modelli green in uscita, degli approfondimenti sulla visione dei noleggiatori e delle case automobilistiche sul futuro del mercato e un'analisi su come le norme d'omologazione Wltp potrebbero penalizzare i fringe benefit degli assegnatari di vetture aziendali. Temi trattati anche nel nostro consueto Forum, durante il quale abbiamo raccolto i commenti delle associazioni del settore automotive, nonché nella seconda edizione del Fleet&Business ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 novembre 2020) Uno spaccato del mercato delle auto aziendali, i nuovi trend del noleggio e del leasing e la sempre più decisa spinta delle aziende verso l'elettrificazione delle flotte: sono queste le tematiche di Fleet&Business, ilgratuito distribuito assieme a Quattroruote di. Tra i molteplici focus, nell'allegato troverete delle anticipazioni sui nuovi modelli green in uscita, degli approfondimenti sulla visione dei noleggiatori e delle case automobilistiche sul futuro del mercato e un'analisi su come le norme d'omologazione Wltp potrebbero penalizzare i fringe benefit degli assegnatari di vetture aziendali. Temi trattati anche nel nostro consueto Forum, durante il quale abbiamo raccolto i commenti delle associazioni del settore automotive, nonché nella seconda edizione del Fleet&Business ...

RaiNews : 'Non sto preparando nessuna Costituzione per me stesso. Non sarò presidente con la nuova Costituzione', ha detto… - GianelleMauriz7 : @paolomaggioni @RaiNews @FontanaPres Quanti ASSEMBRAMENTI hanno fatto i leghisti durante la campagna elettorale Per… - Potito40709597 : @frain_rx @AzzurraBarbuto Finalmente il punto. Non possiamo certo accoglierne un numero smisurato. Serve un meccani… - gfao71 : @PeppeVerde81 Quindi secondo lei oggi ci sono stati '-7952 nuovi contagi'? Un numero col meno davanti? Che senso ha… - XlAOKOO : “Non obbligo nessuno a streammare” Due minuti prima: MA VI RENDETE CHE X HA DEBUTTATO A X NUMERO NON COMPRATE LA C… -

Ultime Notizie dalla rete : Col numero Maradona, medici e infermieri del Cotugno col numero 10 sulle tute Il Mattino Emilia Romagna arancione fino al 3 dicembre. Poi torna zona gialla

Nuova ordinanza con regole più morbide per il commercio in vigore dal 28 novembre, più le disposizioni arancioni. Ecco la guida per i prossimi giorni prima dell'atteso cambio di colore ...

Individuato un triangolo del maltempo: “È tra Capoterra, Sarcidano e Sarrabus”.

Sono i temporali la preoccupazione numero uno della Protezione civile che ieri ha diramato una prima l’allerta rossa circoscritta alla parte orientale dell’Isola, poi estesa a tutta la Sardegna col pa ...

Nuova ordinanza con regole più morbide per il commercio in vigore dal 28 novembre, più le disposizioni arancioni. Ecco la guida per i prossimi giorni prima dell'atteso cambio di colore ...Sono i temporali la preoccupazione numero uno della Protezione civile che ieri ha diramato una prima l’allerta rossa circoscritta alla parte orientale dell’Isola, poi estesa a tutta la Sardegna col pa ...