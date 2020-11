Che fine ha fatto la ‘poderosa potenza di fuoco’? Chi è fallito ringrazia Conte e il suo governo (Di lunedì 23 novembre 2020) di Romano Diana e Romina Paludi. Contribuenti e professionisti sono in preda a continue crisi di nervi a causa delle cosiddette norme di favore emanate a seguito dell’emergenza Covid-19, detto coronavirus. Il governo continua nella girandola impazzita di proroghe e sospensione dei termini di pagamento delle scadenze fiscali e previdenziali, che rischiano di creare più danni che benefici. Le continue e disordinate proroghe e sospensioni dei versamenti fiscali e previdenziali stanno comportando un’incessante moltiplicazione delle scadenze, difficile da gestire per i contribuenti e per gli stessi enti creditori. Le norme sono così confusionarie che, anche per i consulenti e gli altri addetti ai lavori, sta diventando un’impresa quasi impossibile individuare quali contribuenti sono ammessi alla proroga o alla sospensione e quali pagamenti sono sospesi o ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 23 novembre 2020) di Romano Diana e Romina Paludi. Contribuenti e professionisti sono in preda a continue crisi di nervi a causa delle cosiddette norme di favore emanate a seguito dell’emergenza Covid-19, detto coronavirus. Ilcontinua nella girandola impazzita di proroghe e sospensione dei termini di pagamento delle scadenze fiscali e previdenziali, che rischiano di creare più danni che benefici. Le continue e disordinate proroghe e sospensioni dei versamenti fiscali e previdenziali stanno comportando un’incessante moltiplicazione delle scadenze, difficile da gestire per i contribuenti e per gli stessi enti creditori. Le norme sono così confusionarie che, anche per i consulenti e gli altri addetti ai lavori, sta diventando un’impresa quasi impossibile individuare quali contribuenti sono ammessi alla proroga o alla sospensione e quali pagamenti sono sospesi o ...

ZZiliani : Cara @DAZN_IT, mancano ancora 15 minuti alla fine di #JuventusCagliari; che ne dici di organizzarti per mostrare a… - fattoquotidiano : IL PRESIDENTE DELL'ANTIMAFIA OSCURATO Alla fine la bomba deflagra tra i piedi di mamma Rai [Leggi] - borghi_claudio : Alle 18 diretta per spiegare come il recovery fund entra nella legge di bilancio e la fine della BALLA dei miliardi… - IMsurfing2u : RT @ValerioLivia: Lo so che ognuno è il gigante delle sue ferite. Lo so che ognuno è dentro una lotta senza fine ... ma ogni giorno si può… - fracherubinii : @Eu_1_9 @Rossell97387196 @StellaKJ92 se la tua preoccupazione è che ti possano prendere la somma reale (e non quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine ha fatto la 4 corsie Olbia-Arzachena? Interrogazione della Lega La Nuova Sardegna Covid hotel, ecco regole e costi

HOTEL COVIDTRIESTE Indirizzi precisi, dettagliati, univoci per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia al fine di gestire in strutture diverse dagli ospedali e dalle abitazioni private ...

Rinviare il Black Friday è sbagliato

Elena . Comelli. Alla fine, chi paga è il consumatore. Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, come una giornata di promozioni speciali, soprattutto sul materiale tecnologico, c ...

HOTEL COVIDTRIESTE Indirizzi precisi, dettagliati, univoci per l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia al fine di gestire in strutture diverse dagli ospedali e dalle abitazioni private ...Elena . Comelli. Alla fine, chi paga è il consumatore. Il Black Friday nasce negli Stati Uniti, come una giornata di promozioni speciali, soprattutto sul materiale tecnologico, c ...