Buon compleanno Asafa Powell, ereditiero di Bolt (Di lunedì 23 novembre 2020) Festaggia oggi, 23 novembre, Asafa Powell: un compleanno di ben 38 candeline. Il grande velocista giamaicano che continua a stravolgere le piste di tutto il mondo. Chi è Asafa Powell? Asafa Powell nasce il 23 novembre 1982 in Giamaica, terra rinomata per i più importanti velocisti della storia, tra cui l'antagonista Usain Bolt. Il giovane Powell, seguendo le orme del fratello Donovan, comincia a correre a livello agonistico nel 1999, a 17 anni. I primi risultati importanti arrivano nel 2004, quando eguaglia l'allora record del mondo (9?79) di Greene sui 100m e scende per ben 9 volte sotto il muro dei 10 secondi. L'anno successivo arriva il primato mondiale solitario strappato a Tim Montgomery col tempo di 9?77. Il 2006 è la ...

