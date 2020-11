Bakayoko in prestito vale più dei 30 milioni spesi per Demme e Lobotka (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rinnovo di contratto di Mertens e l’idea di acquistare Victor Osimhen si sono materializzate entrambe nel mese di giugno. Il Napoli, dunque, già cinque mesi fa aveva quantomeno pensato alla loro coesistenza. D’altronde, uno è il miglior marcatore del club e l’altro ne è l’acquisto più costoso della storia. La formula ideale per schierarli insieme era il 4-2-3-1, che è parsa anche la soluzione più logica in termini numerici ma meno in quelli pratici. Perché in rosa non erano presenti due mediani in grado di interpretare nel modo migliore il ruolo. Eppure, i mesi sono trascorsi. Le carenze strutturali del 4-3-3 sono parse sempre più evidenti, quasi di pari passo con le difficoltà crescenti di Demme, che aveva perso lo stato di grazia di uomo d’ordine che si era guadagnato dopo le prime prestazioni. È stato ceduto Allan, che nell’ultimo periodo napoletano era stato già ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Il rinnovo di contratto di Mertens e l’idea di acquistare Victor Osimhen si sono materializzate entrambe nel mese di giugno. Il Napoli, dunque, già cinque mesi fa aveva quantomeno pensato alla loro coesistenza. D’altronde, uno è il miglior marcatore del club e l’altro ne è l’acquisto più costoso della storia. La formula ideale per schierarli insieme era il 4-2-3-1, che è parsa anche la soluzione più logica in termini numerici ma meno in quelli pratici. Perché in rosa non erano presenti due mediani in grado di interpretare nel modo migliore il ruolo. Eppure, i mesi sono trascorsi. Le carenze strutturali del 4-3-3 sono parse sempre più evidenti, quasi di pari passo con le difficoltà crescenti di, che aveva perso lo stato di grazia di uomo d’ordine che si era guadagnato dopo le prime prestazioni. È stato ceduto Allan, che nell’ultimo periodo napoletano era stato già ...

