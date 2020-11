Augusto De Megni | dal sequestro alla vittoria al GF | che fine ha fatto?

Leggi su chenews

(Di lunedì 23 novembre 2020) ChehaDe? Fu il vincitore del sesta edizione del Grande Fratello. Quando era bambino fu sequestrato da una banda di criminali Fonte foto: FacebookVi ricordate diDe? Fu il vincitore della sesta edizione del Grande Fratello, nel 2006. La suapassòstoria come quella con il montepremi finale più alto di tutte le edizioni: ben 900 mila euro. Ma chehaoggi e come ha speso tutti quei soldi?vinse il reality restando nel bunker di Cinecittà per 99 giorni e battendo in finale, con il 38% dei voti, i compagni di avventura Fabiano Reffe e Filippo Bisciglia. “Si, ho avuto la fortuna di essere quello che ha guadagnato di ...