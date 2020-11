Anas, Simonini: un miliardo nel progetto Smart Road (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Un miliardo di investimenti nel progetto Smart Road. È quanto ha annunciato l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini in un suo intervento sul think thank magazine di Riparte l’Italia. Si tratta di una “tecnologia propedeutica allo sviluppo della Smart Mobility e ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli” ed è orientato al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flussi di traffico. Come spiega Simonini, “si basa su una complessa piattaforma digitale che si articola sulla rete stradale come un ‘sistema nervoso’ con il supporto delle tecnologie quali IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Big Data e sensoristica avanzata attraverso lo sviluppo della rete di banda ultra larga ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) (Teleborsa) – Undi investimenti nel. È quanto ha annunciato l’amministratore delegato diMassimoin un suo intervento sul think thank magazine di Riparte l’Italia. Si tratta di una “tecnologia propedeutica allo sviluppo dellaMobility e ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli” ed è orientato al miglioramento della sicurezza stradale e a rendere più efficienti i flussi di traffico. Come spiega, “si basa su una complessa piattaforma digitale che si articola sulla rete stradale come un ‘sistema nervoso’ con il supporto delle tecnologie quali IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Big Data e sensoristica avanzata attraverso lo sviluppo della rete di banda ultra larga ...

