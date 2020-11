Alberi per salvare le città: "Non più arredo, ma sistema produttivo autonomo" (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sarà l’albero come sistema produttivo autonomo a salvare le città”. A dirlo è Massimiliano Atelli, presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, incontrato da HuffPost in occasione della sesta edizione degli Stati generali del verde urbano. “Oggi va cambiata la scala di riferimento dentro gli aggregati urbani, passando dal fazzoletto verde, ostaggio dei palazzi che lo circondano, alla foresta urbana”, spiega. “Perché l’albero non va inteso come arredo, come riempi vuoto tra i palazzi, ma come uno spazio che dà vita ai palazzi, che è una prospettiva completamente diversa”. L’Italia di per sé non è un Paese povero di Alberi, ma non ne ha abbastanza dove servono maggiormente, cioè dentro, e intorno (cinture periurbane) alle città, perché ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Sarà l’albero comele”. A dirlo è Massimiliano Atelli, presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, incontrato da HuffPost in occasione della sesta edizione degli Stati generali del verde urbano. “Oggi va cambiata la scala di riferimento dentro gli aggregati urbani, passando dal fazzoletto verde, ostaggio dei palazzi che lo circondano, alla foresta urbana”, spiega. “Perché l’albero non va inteso come, come riempi vuoto tra i palazzi, ma come uno spazio che dà vita ai palazzi, che è una prospettiva completamente diversa”. L’Italia di per sé non è un Paese povero di, ma non ne ha abbastanza dove servono maggiormente, cioè dentro, e intorno (cinture periurbane) alle, perché ...

sbonaccini : Oggi Giornata Nazionale dell'Albero. Poche settimane fa abbiamo lanciato la grande campagna 'green' che vedrà aggiu… - enpaonlus : L’abete abbattuto per l’albero di Natale di New York era la casa di una civetta sopravvissuta ai 270 …… - antoniospadaro : +++ Oggi, #21novembre sarà la Giornata Mondiale degli #Alberi. Ottima occasione per leggere uno spledido articolo d… - PolicoroT : Ente Parco della Murgia Materana pianta 4 ettari di bosco per la Giornata nazionale degli Alberi - RRmpinero : RT @HuffPostItalia: Alberi per salvare le città: 'Non più arredo, ma sistema produttivo autonomo' -

Ultime Notizie dalla rete : Alberi per Piantati quattro alberi per i nuovi nati a Scandicci nel 2019 gonews L’Ente Parco della Murgia Materana pianta 4 ettari di bosco per la Giornata nazionale degli Alberi

Il Presidente dell’ Ente Parco, dott. Michele Lamacchia, dichiara: “Le piantumazioni sono state eseguite presso Masseria Radogna, precisamente nei pressi della serra, che sarà presto ripristinata ed i ...

Surbo: piantumazione per celebrare la Giornata dell'Albero promossa da Legambiente

In occasione della Giornata dell’Albero, promossa da Legambiente, l’amministrazione comunale di Surbo, guidata da Ronny Trio, ha voluto lanciare un’iniziativa per la piantumazione di alberi e arbusti, ...

Il Presidente dell’ Ente Parco, dott. Michele Lamacchia, dichiara: “Le piantumazioni sono state eseguite presso Masseria Radogna, precisamente nei pressi della serra, che sarà presto ripristinata ed i ...In occasione della Giornata dell’Albero, promossa da Legambiente, l’amministrazione comunale di Surbo, guidata da Ronny Trio, ha voluto lanciare un’iniziativa per la piantumazione di alberi e arbusti, ...