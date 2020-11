Abbiamo un problema con i biscotti? (Di lunedì 23 novembre 2020) Fino a qualche anno fa, quando aprivo la credenza di mia nonna ci trovavo Macine e Galletti. Da piccoli ci aveva insegnato a fare colazione con il pane intinto nel latte. Un’abitudine che negli anni si era persa col passaggio dalle montagne abruzzesi alle trafficate vie di Re di Roma. È veramente difficile dire quanti tipi di biscotti esistano in Italia. Abbiamo una grande varietà di proposte locali, di origine antichissima, che si differenziano per la ricetta ma anche per le forme. Elementi chiave sono sicuramente la cottura in forno e la presenza di farina, uova, burro e zucchero. Ingredienti da sostituire o arricchire in base alla propria fantasia. Quello che forse dimentichiamo, ma che la credenza di mia nonna ci ricorda, è che in Italia siamo grandissimi consumatori di biscotti industriali. Nel 2019 il fatturato complessivo del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Fino a qualche anno fa, quando aprivo la credenza di mia nonna ci trovavo Macine e Galletti. Da piccoli ci aveva insegnato a fare colazione con il pane intinto nel latte. Un’abitudine che negli anni si era persa col passaggio dalle montagne abruzzesi alle trafficate vie di Re di Roma. È veramente difficile dire quanti tipi diesistano in Italia.una grande varietà di proposte locali, di origine antichissima, che si differenziano per la ricetta ma anche per le forme. Elementi chiave sono sicuramente la cottura in forno e la presenza di farina, uova, burro e zucchero. Ingredienti da sostituire o arricchire in base alla propria fantasia. Quello che forse dimentichiamo, ma che la credenza di mia nonna ci ricorda, è che in Italia siamo grandissimi consumatori diindustriali. Nel 2019 il fatturato complessivo del ...

Napoli, Gattuso: "Vedo atteggiamenti che non mi piacciono, io primo responsabile"

Rino Gattuso è deluso e arrabbiato per la sconfitta contro il Milan. "Ci siamo fatti male da soli. Abbiamo fatto tutto noi. Il responsabile sono io, quando arriva la gara importante succede sempre qua ...

Linus Torvalds vuole un nuovo 'MacBook M1', ma c'è un problema: il sistema operativo

Il creatore del kernel Linux ha espresso apprezzamento per i nuovi MacBook di Apple con chip ARM proprietario M1, in particolare l'Air, ma l'impossibilità di farci girare Linux nativamente è un ostaco ...

