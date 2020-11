Rugby | Franco Smith | “Abbiamo adattato la nostra programmazione spostando immediatamente il focus sulla partita contro la Francia”

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 dihanno assegnato in favore dell’Italia il 28-0 a tavolino per il match cancellatole Fiji, originariamente in programma ad Ancona ieri alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata del torneo: in casa azzurra si guarda già al prossimo match in Francia. Cosìal sito federale: “Lacancellata con le Fiji per noi è un dispiacere. Vogliamo sempre scendere in campo e siamo qui per giocare. In tutti i momenti, anche negativi, bisogna cercare di cogliere una opportunità: abbiamolailla Francia ...