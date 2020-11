Roma | Fonseca | “Squadra in fiducia | sono soddisfatto Anche senza Dzeko…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 22 novembre 2020) È untotalmentequello che analizza la rotonda vittoria dellasul Parma:"Abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto nel primo tempo dopo abbiamo fatto 3 gol - spiega il tecnico ai microfoni di Sky -. Penso che la squadra abbia giocato molto bene, nella ripresa abbiamo gestito e creato situazioni per segnare ancora. Nonpreoccupato per il rinnovo,concentrato sulle partite.perché la squadra sta giocando bene e l’importante è che lavinca e ripetere questo tipo di prestazioni, la squadra è in, è vero che Dzeko sia molto importante per noi, ma è importante vedere che abbiamo cambiato i giocatori ma non la nostra identità. Pur con giocatori diversi, abbiamo fatto una buona ...