Renzi contro Arcuri: "Mi sentirei più tranquillo se per la gestione dei vaccini si usasse l'esercito" (Di domenica 22 novembre 2020) "Che in Italia qualsiasi emergenza la gestisca Arcuri, mi sembra esagerato". Lo ha sottolineato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a "Mezz'ora in piu'", su Rai3. Per l'ex premier, il commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, "è un bravo manager, ci ho lavorato insieme, ma in Italia non c'è un Superman che si può occupare dei tamponi, dei banchi a rotelle, dei vaccini. Io - ha concluso il senatore di Iv - mi sentirei più tranquillo se ci fosse una gestione del vaccino come in Germania, con l'esercito".

