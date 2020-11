Marotta: “Eriksen? Non va mai trattenuto un giocatore contro la sua volontà” (Di domenica 22 novembre 2020) Prima del match contro il Torino, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato di Eriksen, di nuovo escluso da Conte dalla lista dei titolari per la partita delle 15. “Non dobbiamo mai trattenere un calciatore contro la sua volontà. Eriksen si sta comportando da professionista, Conte lo deve utilizzare quando lo ritiene opportuno. Non sono arrivate particolari richieste dal giocatore ma, al momento opportuno, dobbiamo sfruttare le giuste combinazioni”. Su Bastoni. “Ha avuto una crescita esponenziale, al momento giusto parleremo anche di rinnovo e delle relative situazioni economiche”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 novembre 2020) Prima del matchil Torino, l’amministratore delegato dell’Inter Beppeha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato di Eriksen, di nuovo escluso da Conte dalla lista dei titolari per la partita delle 15. “Non dobbiamo mai trattenere un calciatorela sua volontà. Eriksen si sta comportando da professionista, Conte lo deve utilizzare quando lo ritiene opportuno. Non sono arrivate particolari richieste dalma, al momento opportuno, dobbiamo sfruttare le giuste combinazioni”. Su Bastoni. “Ha avuto una crescita esponenziale, al momento giusto parleremo anche di rinnovo e delle relative situazioni economiche”. L'articolo ilNapolista.

