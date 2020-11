LIVE – Cantù-Virtus Roma 18-18 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 novembre 2020) Al PalaDesio l’Acqua S.Bernardoospita lain occasione del nono turno del campionato diA1. In piena lotta retrocessione, quella tra i lombardi e i capitolini è a tutti gli effetti uno scontro diretto anche se i padroni di casa dal canto loro hanno disputato due gare in meno, ed in caso di vittoria nei suddetti recuperi la classifica cambierebbe totalmente per loro. Domenica 22 novembre l’appuntamento con la palla a due è fissato per le ore 17.00, su Sportface potrete seguire la sfida tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA18-18 9? – Tripla splendida e importante di La Torre. 18-18. 7? – Biordi domina fisicamente e mette a segno 4 punti consecutivi. ...