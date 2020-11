Inter, Conte: «Noi feroci a parole, poi…» – VIDEO (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro il Torino: le sue dichiarazioni – VIDEO Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro il Torino. «Gli avversari devono capire che noi vogliamo vincere, prima ancora di giocare la partita, ma non solo a chiacchiere ma coi fatti. Occorre lavorare su questo, abbiamo ampi margini di miglioramento, in modo che i vecchi e i nuovi si adattino al nostro pensiero, a quello che vogliamo fare. Del resto siamo all’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro il Torino: le sue dichiarazioni –Antonio, allenatore dell’, ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro il Torino. «Gli avversari devono capire che noi vogliamo vincere, prima ancora di giocare la partita, ma non solo a chiacchiere ma coi fatti. Occorre lavorare su questo, abbiamo ampi margini di miglioramento, in modo che i vecchi e i nuovi si adattino al nostro pensiero, a quello che vogliamo fare. Del resto siamo all’». Leggi su Calcionews24.com

