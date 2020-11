Incredibile coreografia di coppia | l' uomo e il suo cane ballano la salsa | video

Leggi su panorama

(Di domenica 22 novembre 2020) Due ballerini diprovetti: lui si muove agilmente e a ritmo, ma è la sua compagna ad essere. La cagnolina, vestita come una ballerina di, balla su due zampe, eseguendo in maniera impeccabile ogni movimento. Capriole, salti e giravolte a ritmo di musica, non rinuncia neanche al casquè!DivertenteBalla NoneUnmolto tenero cerca di mordersi la coda Unsi veste d'autunno con una foglia enorme