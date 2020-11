Incendio in un appartamento di Cologno Monzese: salvato un uomo (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri sera un Incendio ha colpito un appartamento di Cologno Monzese, vicino Milano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 22 all’ultimo piano di un palazzo. Secondo le ricostruzioni le fiamme sono partite dalla cucina di un 45enne che si sarebbe addormentato lasciando la cena sui fornelli accesi. L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Raffaele a causa di una mano ustionata. Fortunatamente non ci sono state altre persone coinvolti e i danni sono contenuti. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Ieri sera unha colpito undi, vicino Milano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 22 all’ultimo piano di un palazzo. Secondo le ricostruzioni le fiamme sono partite dalla cucina di un 45enne che si sarebbe addormentato lasciando la cena sui fornelli accesi. L’è statodai vigili del fuoco ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale San Raffaele a causa di una mano ustionata. Fortunatamente non ci sono state altre persone coinvolti e i danni sono contenuti. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

