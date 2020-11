Il cuore di Giancarlo Antognoni si ferma per un attimo – 22 novembre 1981 – VIDEO (Di domenica 22 novembre 2020) Il 22 novembre 1981, nel corso di Fiorentina-Genoa, Giancarlo Antognoni perde i sensi dopo un scontro con Martina Durante Fiorentina-Genoa del 22 novembre 1981, Giancarlo Antognoni è vittima di un gravissimo infortunio. La Fiorentina sta vincendo per 2-1 ed il capitano viola è fino a quel momento uno dei migliori in campo. All’inizio della ripresa Antognoni entra in area di rigore avversaria, Martina – portiere del Genoa – esce in maniera scomposta e colpisce con il ginocchio la sua testa. Il giocatore della Fiorentina rimane a terra privo di sensi. Seguiranno momenti di autentico dramma, anche se fortunatamente con lieto fine. Il cuore del giocatore della nazionale si ferma per 30?. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Il 22, nel corso di Fiorentina-Genoa,perde i sensi dopo un scontro con Martina Durante Fiorentina-Genoa del 22è vittima di un gravissimo infortunio. La Fiorentina sta vincendo per 2-1 ed il capitano viola è fino a quel momento uno dei migliori in campo. All’inizio della ripresaentra in area di rigore avversaria, Martina – portiere del Genoa – esce in maniera scomposta e colpisce con il ginocchio la sua testa. Il giocatore della Fiorentina rimane a terra privo di sensi. Seguiranno momenti di autentico dramma, anche se fortunatamente con lieto fine. Ildel giocatore della nazionale siper 30?. ...

