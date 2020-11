I video K-pop più psichedelici

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 22 novembre 2020) Se il cinema coreano è tra i più belli e particolari del mondo, ik-pop non sono da meno. Ecco alcuni dei più particolari: feste di colori e di atmosfera che trasportano chi li guarda in un vero e proprio altro mondo. K-pop: quali sono ipiù bizzarri? Il fascino del k-pop si esprime in tutti i mezzi, incluso quellografico. Il che ha senso, considerando la ricchezza della sottovalutata industria cinematografica del loro paese. Imusicali del k-pop sono alcuni dei più raffinati del momento. Sono famosi per le immacolate coreografie, sincronizzate fino alla perfezione, e gli splendidi outfit dei cantanti che in essi prendo parte. Così tanto che la testata digitale Soompi, dedicata ad analisi della cultura e del mondo coreano, ha deciso di omaggiare alcune delle creazioni più bizzarre e ...