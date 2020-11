I fedeli fuggono dalle chiese e il Papa cambia le preghiere

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 22 novembre 2020) Camillo Langone Dio acceca chi vuole perdere, ovvero gli fa compiere scelte incomprensibili, per non dire insensate. Dio acceca chi vuole perdere, ovvero gli fa compiere scelte incomprensibili, per non dire insensate. Siccome in chiesa ci vanno sempre meno persone, un calo che la pandemia ha accentuato in modo drammatico, c'è un clero che escogita sempre nuove complicazioni, nuove forme di dissuasione. Ad esempio i vescovi del Lazio e di diocesi come Vicenza, da domenica prossima, 28 novembre, mese dei morti e dell'affossamento delletradizionali, si potrebbe dire, adotteranno il nuovo messale col nuovo Padre Nostro e il nuovo Gloria. Non è una secessione liturgica, anzi, è l'avanguardia delmento che verrà: a partire dalla Pasqua 2021 in tutta Italia durante la messa si dovrà pregare usando le orazioni aggiornate. Ce ...