Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non prendono bene l’eliminazione a Ballando: caos dietro le quinte (Di domenica 22 novembre 2020) Dalle facce di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi nella puntata finale di Ballando con le stelle, con la conquista della medaglia del quarto posto di questa quindicesima edizione, si era capito molto bene che non avessero affatto gradito l’eliminazione. Non hanno voluto commentare in nessun modo, sono stata l’unica coppia a non ringraziare il pubblico e se ne sono andati via senza fiatare. Probabilmente quello che ha fatto più male a Raimondo ed Elisa è stato il giudizio della giuria che, nella sfida tra loro e Paolo Conticini, non ha dato neppure un voto alla coppia. La conduttrice ha solo fatto notare che forse non si è capito lo sforzo fatto in un percorso ricco di ostacoli ma tutti a casa hanno notato il disappunto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 22 novembre 2020) Dalle facce diednella puntata finale dicon le stelle, con la conquista della medaglia del quarto posto di questa quindicesima edizione, si era capito moltoche non avessero affatto gradito. Non hanno voluto commentare in nessun modo, sono stata l’unica coppia a non ringraziare il pubblico e se ne sono andati via senza fiatare. Probabilmente quello che ha fatto più male aedè stato il giudizio della giuria che, nella sfida tra loro e Paolo Conticini, non ha dato neppure un voto alla coppia. La conduttrice ha solo fatto notare che forse non si è capito lo sforzo fatto in un percorso ricco di ostacoli ma tutti a casa hanno notato il disappunto di ...

micene_return : @borraccino_ Elisa Isoardi buttata fuori dalla giuria solo per esser stata la compagna di Salvini la trovo una cosa… - iwouldbea : RT @negri_jenny: +++ULTIM'ORA+++ Milly Carlucci in giro per Roma a cercare Elisa Isoardi fino alle 4 del mattino #BallandoConLeStelle - MrMarkusssss : RT @Cinguetterai: Se Elisa Isoardi ha reagito così per essere arrivata quarta a #BallandoConLeStelle, non oso immaginare che avrà combinato… - soloversacexme : RT @Cinguetterai: Se Elisa Isoardi ha reagito così per essere arrivata quarta a #BallandoConLeStelle, non oso immaginare che avrà combinato… - zazoomblog : Ballando con le stelle Elisa Isoardi fuori di sè lancia la medaglia per terra e poi … - #Ballando #stelle #Elisa… -