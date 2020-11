Branco di iene sbrana un uomo e lo trascinano per 300 metri (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Un Branco di iene hanno sbranato un uomo di 87 anni, nella regione rurale di Chirumanzu, nello Zimbabwe centrale. La vittima, Tendai Maseka, è stato aggredito mentre dormiva nella sua capanna di fango e legno e trascinato a circa 300 metri. Quando il corpo di Tendai Maseka è stato scoperto dagli abitanti del villaggio, la Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di domenica 22 novembre 2020) Alessandro Nunziati Undihannoto undi 87 anni, nella regione rurale di Chirumanzu, nello Zimbabwe centrale. La vittima, Tendai Maseka, è stato aggredito mentre dormiva nella sua capanna di fango e legno e trascinato a circa 300. Quando il corpo di Tendai Maseka è stato scoperto dagli abitanti del villaggio, la Impronta Unika.

