infoitsport : Benevento, Inzaghi: 'Un'impresa vincere a Firenze' - infoitsport : Fiorentina-Benevento 0-1: Improta punisce Prandelli. Ribéry ko, vola Inzaghi - infoitsport : Benevento, Inzaghi: “Ad oggi siamo salvi e invece ci trattano come retrocessi” - sportli26181512 : #Benevento, Inzaghi: 'Gran risposta a chi ci dava per retrocessi': Il tecnico: 'Sulla carta contro la Fiorentina er… - Mediagol : #Fiorentina-#Benevento, orgoglio Inzaghi: 'Fatto un'impresa, critiche eccessive. Lotteremo fino alla fine'… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inzaghi

Cesare Prandelli battezza con una sconfitta il suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A la Viola perde 1-0 in casa col Benevento e in classifica res ...L'orceano Cesare Prandelli, neo allenatore della Fiorentina - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Si fosse trattato del Milan (sulla panchina del quale oggi siede un certo Daniele Bonera ), che è in ...