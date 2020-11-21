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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 07 | 30

Viabilità DEL 21 NOVEMBRE 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 07:30 (Di sabato 21 novembre 2020) Viabilità DEL 21 NOVEMBRE 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE PER LA PRESENZA DI FORTI RAFFICHE DI VENTO, NEL DETTAGLIO SEGNALATE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA CHIUSI ED ANAGNI, SULLA A24 Roma TERAMO TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA E SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA TRA LA Roma FIUMICINO E CIVITAVECCHIA; SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA; E PROPRIO CON RIFERIMENTO AL METEO, RICORDIAMO L’ALLERTA PER LA GIORNATA DI OGGI; PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO FORTI VENTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ...
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twitterVittorioSgarbi : Ho iniziato un viaggio nei quartieri di Roma per verificare lo stato dei servizi, la viabilità, i trasporti e il de… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 21-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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