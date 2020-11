Tutto quello che dovete sapere sul comeback dei BTS (Di sabato 21 novembre 2020) «Un giorno il mondo si è fermato/ senza avvisare/ la primavera non sapeva di dover aspettare/ ed è arrivata senza un minuto di ritardo/ strade senza orme/ sono sdraiato qui/ caduto a terra/ il tempo va avanti da solo/ senza chiedere scusa» Inizia così la traccia che segna il ritorno con un nuovo album dei BTS, il gruppo k-pop coreano che ha stravolto il mondo della musica a livello mondiale. Life goes on, letteralmente «La vita va avanti» è tutt'altro che una canzone triste. È un grido di speranza da parte di sette ventenni che si sono ritrovati, come il resto del mondo, a dover affrontare qualcosa di più grande di noi e a fare i conti con una nuova vita. C'è qualcosa di più maturo e intimo in questo nuovo album. BE è il primo album prodotto completamente dai ragazzi che hanno unito le loro abilità e le loro passioni per regalare ai fan di Tutto il mondo, gli ... Leggi su panorama (Di sabato 21 novembre 2020) «Un giorno il mondo si è fermato/ senza avvisare/ la primavera non sapeva di dover aspettare/ ed è arrivata senza un minuto di ritardo/ strade senza orme/ sono sdraiato qui/ caduto a terra/ il tempo va avanti da solo/ senza chiedere scusa» Inizia così la traccia che segna il ritorno con un nuovo album dei BTS, il gruppo k-pop coreano che ha stravolto il mondo della musica a livello mondiale. Life goes on, letteralmente «La vita va avanti» è tutt'altro che una canzone triste. È un grido di speranza da parte di sette ventenni che si sono ritrovati, come il resto del mondo, a dover affrontare qualcosa di più grande di noi e a fare i conti con una nuova vita. C'è qualcosa di più maturo e intimo in questo nuovo album. BE è il primo album prodotto completamente dai ragazzi che hanno unito le loro abilità e le loro passioni per regalare ai fan diil mondo, gli ...

