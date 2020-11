Timothée Chalamet mostra tutti i regali dei suoi fan (anche i più strani) (Di sabato 21 novembre 2020) La giovane star Timothée Chalamet non ha solo milioni di followers sui social ma riceve anche numerosi regali dai suoi fan, che ha deciso di mostrare tramite Instagram. Timothée Chalamet, star di film come Chiamami col tuo nome e Beautiful Boy, riceve ogni giorno tantissimi regali via posta, come ha mostrato lo scorso mercoledì tramite le sue Instagram Stories, che includono cose molto carine ma anche oggetti un po' strambi. Come potete vedere dal post pubblicato da una pagina fan, Timothée Chalamet mercoledì 18 novembre ha passato un po' del suo tempo a scartare le decine di regali che ogni giorno arrivano a casa sua, tutte da parte dei ... Leggi su movieplayer (Di sabato 21 novembre 2020) La giovane starnon ha solo milioni di followers sui social ma ricevenumerosidaifan, che ha deciso dire tramite Instagram., star di film come Chiamami col tuo nome e Beautiful Boy, riceve ogni giorno tantissimivia posta, come hato lo scorso mercoledì tramite le sue Instagram Stories, che includono cose molto carine maoggetti un po' strambi. Come potete vedere dal post pubblicato da una pagina fan,mercoledì 18 novembre ha passato un po' del suo tempo a scartare le decine diche ogni giorno arrivano a casa sua, tutte da parte dei ...

