TIM introduce gli SMS in queste sue offerte con chiamate e Giga da 7 | 99 euro

(Di sabato 21 novembre 2020) Da ieri TIM ha deciso di apportare delle piccole modifiche per le nuove attivazione alleGold Pro, Silver Pro, Titanium e Titanium New,ndo gli SMS illimitati. Ricordiamo che si tratta delle soluzioni che l’operatore telefonico propone ad alcuni dei suoi ex clienti appositamente selezionati e che richiedono l’acquisto di una nuova SIM con L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Arriva l'ufficializzazione dell'intesa tra TIM e Eutelsat che consentirà di ampliare l'offerta di servizi in banda ultralarga di TIM attraverso la tecnologia satellitare. Ecco come funzionerà l'accord ...