Ristori ter: altri 2 miliardi di aiuti e 8 di scostamento di bilancio (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i provvedimenti, una dotazione di 400 milioni per i comuni, per misure urgenti di solidarietà alimentare; e altri 100 per acquistare e distribuire farmaci anticovid. Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 novembre 2020) Tra i provvedimenti, una dotazione di 400 milioni per i comuni, per misure urgenti di solidarietà alimentare; e100 per acquistare e distribuire farmaci anticovid.

Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri allo scostamento di bilancio da 8 miliardi e al Dl Ristori ter, che prevede… - TSTARANTO : Via libera Cdm al decreto Ristori ter, aiuti per 2 miliardi - NewsMondo1 : Decreto Ristori ter, Gualtieri: “Faremo tutto quello che serve per sostenere famiglie e imprese”… - EdTroiano : Firmato decreto Ristori ter: 2 miliardi, ecco a chi spettano i nuovi aiuti Qui: - AgoraMagazLatin : Dl Ristori, arrivano nuove risorse: decreto-ter da 2 miliardi e scostamento di bilancio da 8 miliardi -