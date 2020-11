MotoGP | GP Portogallo 2020 | Miguel Oliveira centra la prima pole a Portimao | 2° un ottimo Morbidelli Out in Q1 Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020)si toglie una grandissima soddisfazione e conquista laposition nel suo Gran Premio di casa, ultimo round stagionale del Mondiale. Il portoghese della KTM Tech 3, allapartenza al palo della carriera in, ha fermato il cronometro in 1’38?892 stampando il miglior tempo assoluto del weekend proprio nel momento decisivo delle qualifiche di. Secondo posto davvero notevole e significativo per Franco, costretto a passare dal Q1 (taglio superato per un decimo) e sprovvisto quindi di una gomma soft nuova in più per il Q2, in cui ha comunque brillato inserendosi ad appena 44 millesimi dallafila in griglia completata dall’australiano Jack Miller, che si ...