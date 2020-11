Morto Ayman Al-Zawahiri | leader di al-Qaeda

rtl1025 : ?? Il leader di #alQaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza… - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Il leader di #alQaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e… - bianca_caimi : RT @rtl1025: ?? Il leader di #alQaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e… - gizzo97 : RT @rtl1025: ?? Il leader di #alQaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e… - datmnguyen : RT @rtl1025: ?? Il leader di #alQaeda Ayman Al-Zawahiri è morto, secondo quanto riferisce Arab News citando fonti della sicurezza afghane e… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Ayman

Arab News ha annunciato la morte naturale del braccio destro di Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri. La storia del numero 2 del terrorismo islamico ...Zawahiri sarebbe morto Il capo di al Qaeda, Ayman al-Zawahiri è morto per cause naturali la settimana scorsa in Afghanistan . Lo riporta la versione pachistana di Arab News, un sito saudita ritenuto g ...