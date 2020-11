Microsoft annuncia Pluton, il nuovo processore di sicurezza (Di sabato 21 novembre 2020) Microsoft in collaborazione con AMD, Intel e Qualcomm ha deciso di rivoluzionare la sicurezza su PC Windows Il ruolo del PC Windows e la fiducia nella tecnologia sono più importanti che mai poiché i dispositivi ci mantengono connessi e produttivi nel lavoro e nella vita. Windows 10 è la versione più sicura di Windows in assoluto, costruita con una sicurezza end-to-end per la protezione dall’edge al cloud fino all’hardware. I progressi come il riconoscimento facciale biometrico di Windows Hello, Microsoft Defender Antivirus integrato e protezioni del firmware e funzionalità di sistema avanzate come System Guard, Application Control per Windows e altro hanno aiutato Microsoft a tenere il passo con il panorama delle minacce in evoluzione. Sebbene le protezioni fornite dal cloud e i progressi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 21 novembre 2020)in collaborazione con AMD, Intel e Qualcomm ha deciso di rivoluzionare lasu PC Windows Il ruolo del PC Windows e la fiducia nella tecnologia sono più importanti che mai poiché i dispositivi ci mantengono connessi e produttivi nel lavoro e nella vita. Windows 10 è la versione più sicura di Windows in assoluto, costruita con unaend-to-end per la protezione dall’edge al cloud fino all’hardware. I progressi come il riconoscimento facciale biometrico di Windows Hello,Defender Antivirus integrato e protezioni del firmware e funzionalità di sistema avanzate come System Guard, Application Control per Windows e altro hanno aiutatoa tenere il passo con il panorama delle minacce in evoluzione. Sebbene le protezioni fornite dal cloud e i progressi ...

AppleRTweet : RT @pcexpander: Microsoft annuncia il suo Black Friday: sconti fino a 500€ per la gamma Surface e Xbox - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Microsoft annuncia il suo Black Friday: sconti fino a 500€ per la gamma Surface e Xbox - pcexpander : Microsoft annuncia il suo Black Friday: sconti fino a 500€ per la gamma Surface e Xbox - NewsDigitali : Microsoft annuncia i saldi del Black Friday: sconti anche su Xbox - - PCGamingit : Microsoft annuncia Pluton, una CPU nata con la sicurezza in mente - -