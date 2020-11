“Lo dico solo ora…”. Maria De Filippi, clamoroso retroscena su Raffaella Mennoia (Di sabato 21 novembre 2020) Maria De Filippi è una delle regine incontrastate di Mediaset, grazie alle sue trasmissioni di successo come ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’. La sua professionalità eccellente è sotto gli occhi di tutti e i telespettatori la amano alla follia. Insieme a lei comunque lavorano moltissime persone, che la supportano quotidianamente per la buona riuscita dei suoi programmi. Ma c’è sicuramente una figura che è più importante delle altre, ovvero l’ottima professionista Raffaella Mennoia. Senza fare troppi giri di parole, la possiamo definire un vero e proprio braccio destro della moglie di Maurizio Costanzo. Per Queen Mary è impossibile fare a meno del suo lavoro e del suo impegno. Il rapporto tra le due donne è splendido anche fuori dagli ambienti lavorativi, infatti le si possono ritenere amiche fidate. Eppure c’è qualcosa che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020)Deè una delle regine incontrastate di Mediaset, grazie alle sue trasmissioni di successo come ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’. La sua professionalità eccellente è sotto gli occhi di tutti e i telespettatori la amano alla follia. Insieme a lei comunque lavorano moltissime persone, che la supportano quotidianamente per la buona riuscita dei suoi programmi. Ma c’è sicuramente una figura che è più importante delle altre, ovvero l’ottima professionista. Senza fare troppi giri di parole, la possiamo definire un vero e proprio braccio destro della moglie di Maurizio Costanzo. Per Queen Mary è impossibile fare a meno del suo lavoro e del suo impegno. Il rapporto tra le due donne è splendido anche fuori dagli ambienti lavorativi, infatti le si possono ritenere amiche fidate. Eppure c’è qualcosa che ...

Parpiglia : #GFVIP non ho mai parlato con questo #simone lui risponde di sì. Staccatevi da questa situazione immediatamente , l… - marcodimaio : Lo dico subito a scanso di equivoci: non consentiremo mai la trasformazione della nostra Repubblica in una cliccocr… - AmorosoOF : Ho letto tanti vostri messaggi che mi sono arrivati dopo la puntata di Amici di sabato e ve lo dico dal profondo de… - 80void : Ma alcune fans di Massimiliano che votano la Contessa, invece di Rosalinda, stanno bene? E lo dico da fan di Massi. #GFVIP - valtergiuliani1 : @lazio_makers @PietroPinelli @ciroimmobile Fosse stato Lewandowski la scarpa d oro o peggio Ronaldo come sarebbero… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo dico Ue: Conte, 'rallentamenti Recovery per sovranisti in Europa' Affaritaliani.it