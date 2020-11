LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: la Brixia stravince con le ottime Fate. Finale Scudetto con Giglio e Juventus (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Oggioni si ferma a 10.400, ora la chiusura di Lara Mori per ufficializzare il verdetto. 18.18 Bucciarelli batte Pierazzini 12.400 a 11.500. 18.16 Attendiamo le sfide al corpo libero del gruppo A ma ormai è chiaro che Brixia, Giglio e Juventus sono le tre qualificate alla Finale di domani, quando si assegnerà lo Scudetto. 18.14 CLASSIFICA GRUPPO A (prima del corpo libero): Giglio Montevarchi 15, Juventus Nova Melzo 15. 18.13 CLASSIFICA GRUPPO B (fine gara): Brixia Brescia 22 punti, Civitavecchia 15, artistica 81 Trieste 11. 18.11 La Brixia Brescia chiude dunque il gruppo B con 22 punti (7 vittorie, 1 terzo posto) e si qualifica alla ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 Oggioni si ferma a 10.400, ora la chiusura di Lara Mori per ufficializzare il verdetto. 18.18 Bucciarelli batte Pierazzini 12.400 a 11.500. 18.16 Attendiamo le sfide al corpo libero del gruppo A ma ormai è chiaro chesono le tre qualificate alladi domani, quando si assegnerà lo. 18.14 CLASSIFICA GRUPPO A (prima del corpo libero):Montevarchi 15,Nova Melzo 15. 18.13 CLASSIFICA GRUPPO B (fine gara):Brescia 22 punti, Civitavecchia 15,81 Trieste 11. 18.11 LaBrescia chiude dunque il gruppo B con 22 punti (7 vittorie, 1 terzo posto) e si qualifica alla ...

TopMoviie : RT @zazoomblog: LIVE Ginnastica artistica Finale Serie A in DIRETTA: iniziano le semifinali. Parte la lotta scudetto le Fate per illuminare… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Finale Serie A in DIRETTA: iniziano le semifinali. Parte la lotta scudetto le Fate per il… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Finale Serie A in DIRETTA: iniziano le semifinali. Parte la lotta scudetto, le Fate per… - lavixjk : lo sapete perché mi sto perdendo la live?? PERCHÉ STO FACENDO VIDEOLEZIONE DI GINNASTICA - ginnasticando : ?? #ElezioniFGI - tutto pronto al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel di Roma per la 97^ Assemblea Elettiva della… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ginnastica LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: assolo della Brixia con Villa e Maggio OA Sport LIVE Ginnastica artistica, Semifinali Serie A in DIRETTA: inizia la lotta scudetto. La Brixia delle Fate contro tutte

16.10 Ovviamente il palazzetto è a porte chiuse, non c’è il pubblico sugli spalti. Grossi teli tricolori a incorniciare il campo di gara. 16.05 Stanno continuando le prestazioni delle squadre partecip ...

Ginnastica artistica oggi, Final Six Serie A 2020: orari, tv, programma, streaming 21 novembre

Oggi sabato 21 novembre si disputano le semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il weekend che assegnerà gli scudetti del massimo cam ...

16.10 Ovviamente il palazzetto è a porte chiuse, non c’è il pubblico sugli spalti. Grossi teli tricolori a incorniciare il campo di gara. 16.05 Stanno continuando le prestazioni delle squadre partecip ...Oggi sabato 21 novembre si disputano le semifinali della Final Six della Serie A 2020 di ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli incomincia il weekend che assegnerà gli scudetti del massimo cam ...