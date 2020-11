Il Covid tifa Juve | Libero provoca i bianconeri con un titolo

infoitsport : 'Il Covid tifa Juve': il titolo shock di Libero fa infuriare i tifosi bianconeri FOTO - zambrano1_lucio : @FBiasin Chi tifa il COVID? - SimoRacca84 : RT @Sgang198: 'Il #Covid tifa #Juve ' Ebbene sì, sono riusciti a scrivere una scemenza del genere. Ma nemmeno le prime righe scherzano.… - CarloAl87550029 : RT @JPeppp: 'Il Covid tifa Juve' Questa va dritta nella mia lista delle perle antijuventine!!! - Mimmo4_0 : RT @JPeppp: 'Il Covid tifa Juve' Questa va dritta nella mia lista delle perle antijuventine!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tifa

ilBianconero

"Sappiamo bene che i tanti uccelli del malaugurio che volano sulle nostre teste in questo momento si stanno logorando perché avrebbero voluto tanto passare in zona rossa" ...“Siamo i primi ad aver creato fasce orarie protette in cui gli anziani possono fare la spesa in sicurezza e pure scontata, i primi a offrire taxi gratis alle persone più deboli" ...