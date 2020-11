DIRETTA MotoGP, GP Portimao LIVE: via alla FP4, Valentino Rossi dovrà lavorare sul set-up (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34: Comincia no a venir fuori i primi tempi: Nakagami davanti a tutti con il crono di 1’41?526 a precedere di 57 millesimi Mir e di 128 Bradl. Valentino Rossi settimo a 0?540, Dovizioso 14° se la prende comoda. 14.32: Dovizioso entra in pista con una coppia di dure. Mescola hard la più gettonata da parte di tutti, con l’eccezione di Mir con due medie. 14.30: COMINCIA LA FP4! 14.27: 3? all’inizio del turno. 14.24: FP4 nel quale si valuterà anche la durata delle gomme per verificare il passo per domani. 14.21: Un turno quindi importante per andare a delineare gli equilibri in vista della gara di domani. La FP4 ha tipicamente questa valenza. 14.18: Quindi Joan Mir, quindicesimo, senza dimenticare Lorenzo Savadori Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Molto male anche oggi ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34: Comincia no a venir fuori i primi tempi: Nakagami davanti a tutti con il crono di 1’41?526 a precedere di 57 millesimi Mir e di 128 Bradl.settimo a 0?540, Dovizioso 14° se la prende comoda. 14.32: Dovizioso entra in pista con una coppia di dure. Mescola hard la più gettonata da parte di tutti, con l’eccezione di Mir con due medie. 14.30: COMINCIA LA FP4! 14.27: 3? all’inizio del turno. 14.24: FP4 nel quale si valuterà anche la durata delle gomme per verificare il passo per domani. 14.21: Un turno quindi importante per andare a delineare gli equilibri in vista della gara di domani. La FP4 ha tipicamente questa valenza. 14.18: Quindi Joan Mir, quindicesimo, senza dimenticare Lorenzo Savadori Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci. Molto male anche oggi ...

SkySportMotoGP : ?? MIR È CAMPIONE DEL MONDO ?? ? Primo titolo MOTOGP per lo spagnolo ?????? IL MONDIALE 2020 È SUO? I risultati ?… - SkySportMotoGP : ?? MORBIDO VINCE A VALENCIA ???? ?? Che bagarre con Miller ?? MIR gestisce la gara ed è CAMPIONE DEL MONDO?? ? 1? ????… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: A Portimao è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti dal pomeriggio del #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP #… - SkySportMotoGP : A Portimao è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti dal pomeriggio del #PortugueseGP #SkyMotori… - sportli26181512 : MotoGP, GP Portogallo: le qualifiche e la pole in diretta LIVE da Portimao: In corso la quarta e ultima sessione di… -