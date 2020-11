Crotone Lazio, i convocati di Inzaghi: ancora out Strakosha (Di sabato 21 novembre 2020) Simone Inzaghi ha diramato i convocati in vista della partita contro il Crotone Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di oggi contro il Crotone. C’è Luis Alberto, dopo le polemiche dei giorni scorsi, manca ancora, invece, Thomas Strakosha. Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina;Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira;Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Simoneha diramato iin vista della partita contro ilSimone, allenatore della, ha reso nota la lista deiin vista del match di oggi contro il. C’è Luis Alberto, dopo le polemiche dei giorni scorsi, manca, invece, Thomas. Portieri: Furlanetto, G. Pereira, Reina;Difensori: Acerbi, Armini, Hoedt, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Parolo, A. Pereira;Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Leggi su Calcionews24.com

louisfornellist : RT @Microsatira: #Lazio a Crotone con il nuovo aereo personale del club. Il difficile è stato passare per il casello dell'autostrada. - francg1997 : RT @FcCrotoneOff: ????Vulic in vista di #CrotoneLazio Guarda l'intervista completa ?? - Diki_Ners : RT @SiaranBolaLive: Jadwal #SerieA Pekan ini: Crotone vs Lazio Spezia vs Atalanta Juventus vs Cagliari (RCTI LIVE) Fiorentina vs Benevento… - OfficialSSLazio : #CrotoneLazio scende in campo su ?? #LSC ?? - Microsatira : #Lazio a Crotone con il nuovo aereo personale del club. Il difficile è stato passare per il casello dell'autostrada. -