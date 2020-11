Covid Alto Adige, l'1% è positivo nello screening di massa (Di sabato 21 novembre 2020) Come sta andando lo screening di massa in Alto Adige per il Coronavirus? Finora poco meno della metà della popolazione si è sottoposta al test rapido e al termine della seconda giornata di esami su ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Come sta andando lodiinper il Coronavirus? Finora poco meno della metà della popolazione si è sottoposta al test rapido e al termine della seconda giornata di esami su ...

lorepregliasco : Oggi 731 decessi COVID. Come sempre bisognerà vedere se ci sono ritardi di registrazione da parte di alcune regioni… - llodi_LXVIII : RT @CriticaScient: Schizza in alto il conto dei morti di COVID. #COVID19italia - giovannaspagno2 : RT @MassimoMisiti: COSENZA al Centro Trasfusionale dell’Ospedale può il plasma può essere donato da tutte le persone guarite da Covid-19 ch… - Arabafe : RT @CriticaScient: Schizza in alto il conto dei morti di COVID. #COVID19italia - MariaRo99325323 : RT @DrinkingWithLA: #virus Dedicato a #negazionisti, minimizzatori, no mask, fascisti e altri casi umani similari. “Cari internettologi, vo… -