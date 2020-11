Covid a Napoli: a Corso Garibaldi si gioca a calcio di notte (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA - Napoli è zona rossa dallo sCorso 15 novembre ma c'è chi di regole anti Covid non ne vuole proprio sapere. In pieno centro storico e a due passi dalla Stazione Centrale, si gioca a calcio in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 novembre 2020) ROMA -è zona rossa dallo s15 novembre ma c'è chi di regole antinon ne vuole proprio sapere. In pieno centro storico e a due passi dalla Stazione Centrale, siin ...

fattoquotidiano : Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di… - GDF : #GDF #Napoli: percepivano indebitamente il #bonus spesa #COVID. #Sanzionati 700 soggetti e scoperti importi… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - SindacoCimmino : Sciacalli e parassiti, trovo riduttivo chiamare “furbetti” i quasi 700 soggetti che in tutta la provincia di Napoli… - Andrewetrusco : RT @fattoquotidiano: Chiede il bonus spesa Covid ma in banca ha oltre 300mila euro. In totale sanzionati 700 percettori in provincia di Nap… -