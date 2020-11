“Conte non decide con chi vado a letto, faccio il ca**o che voglio”. Sgarbi incontenibile contro il governo (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Vittorio Sgarbi incontenibile contro il governo e le restrizioni sempre più draconiane messe in campo per arginare il contagio. Il sindaco di Sutri intervistato da AdnKronos se la prende a 360° con l’inspiegabile incoerenza di molti dei provvedimenti presi dall’esecutivo nelle ultime settimane: «Chi rompe paga! Se tu mi hai rotto il ca…, mi hai fatto la multa, mi hai impedito di mangiare al ristorante la sera, mi hai bloccato l’ordinanza di Sutri in cui dicevo che li tenevo aperti (i ristoranti, ndr) e poi mi dici dopo 20 giorni che posso tenere tutto aperto… allora vuol dire che hai fatto un errore e che hai sbagliato tutto», tuona il critico. Misure senza logica Sgarbi ricorda la sua battaglia contro il giro di vite sulla ristorazione, sottolineandone l’illogicità: «Se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Vittorioile le restrizioni sempre più draconiane messe in campo per arginare il contagio. Il sindaco di Sutri intervistato da AdnKronos se la prende a 360° con l’inspiegabile incoerenza di molti dei provvedimenti presi dall’esecutivo nelle ultime settimane: «Chi rompe paga! Se tu mi hai rotto il ca…, mi hai fatto la multa, mi hai impedito di mangiare al ristorante la sera, mi hai bloccato l’ordinanza di Sutri in cui dicevo che li tenevo aperti (i ristoranti, ndr) e poi mi dici dopo 20 giorni che posso tenere tutto aperto… allora vuol dire che hai fatto un errore e che hai sbagliato tutto», tuona il critico. Misure senza logicaricorda la sua battagliail giro di vite sulla ristorazione, sottolineandone l’illogicità: «Se ...

Capezzone : Consiglio rigorosamente non richiesto. Le teste fredde e lucide del centrodestra lavorino per EVITARE la disarticol… - LegaSalvini : Da Peppino Conte e Giggino Di Maio tutto tace, ma non vi vergognate? 5 Stelle male d’Italia. #MorraDimettiti - VittorioSgarbi : Prove tecniche di regime . - cbiphone : @RobyGiotto Ma non c’è chi si ostina a sostenere che il modello svedese ha fallito?? ???? Persino Trump ha fatto molt… - heich93 : @PresMoratti Conte non è in grado non noi! -