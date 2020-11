Como, multa di 400 euro a un senzatetto per essersi allontanato dal suo domicilio “senza essere in grado di motivare lo spostamento” (Di sabato 21 novembre 2020) Una multa di 400 euro per essersi allontanato dal suo domicilio durante il lockdown “senza essere in grado di motivare lo spostamento dal suo domicilio, residenza o abitazione”. È quanto successo ad un senzatetto di Como, Pasquale Giudice, di 63 anni, che è stato multato dalle forze dell’ordine durante un controllo di routine perché, come si legge nel verbale, si trovava in strada alle 21.05 “senza un valido motivo”: peccato però che da ormi dieci anni il signor Giudice viva sotto i portici del liceo Volta, pertanto un domicilio lo ha solo sulla carta, ma non di fatto. “Sono rimasto senza lavoro e senza casa. Sono per la strada senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Unadi 400perdal suodurante il lockdownindilo spostamento dal suo, residenza o abitazione”. È quanto successo ad undi, Pasquale Giudice, di 63 anni, che è statoto dalle forze dell’ordine durante un controllo di routine perché, come si legge nel verbale, si trovava in strada alle 21.05un valido motivo”: peccato però che da ormi dieci anni il signor Giudice viva sotto i portici del liceo Volta, pertanto unlo ha solo sulla carta, ma non di fatto. “Sono rimasto senza lavoro e senza casa. Sono per la strada senza ...

borghi_claudio : Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è s… - LaStampa : Pasquale Giudice, 63enne, da tempo vive per strada. Ora dovrà pagare una multa di 280 euro entro cinque giorni o 40… - luca_dream : RT @borghi_claudio: Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è stata… - littleboypc : RT @borghi_claudio: Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è stata… - akipopilo : RT @borghi_claudio: Ricordo a chi mi segnala la vicenda della multa per 'mancato coprifuoco' al senzatetto di Como che la multa non è stata… -