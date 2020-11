Calciomercato Inter: Marotta accelera per Rovella e monitora altri tre parametri zero (Di sabato 21 novembre 2020) Calciomercato Inter: secondo il Corriere dello Sport Beppe Marotta starebbe accelerando per Nicolò Rovella. La situazione Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter accelera per Rovella, che a giugno sarà libero a parametro zero, pensa per gennaio a un rinforzo low cost per l’attacco (Giroud è un nome da tenere sempre presente), cerca una squadra alla quale vendere Eriksen (anche attraverso uno scambio) e non perde di vista né De Paul, che continua a piacere tanto ma costa troppo (per il mercato invernale è un mezzo sogno), né Wijnaldum, lo svincolato che per il 2021-22 fa girare la testa alle big d’Europa. Sul centrocampista del Genoa c’è anche l’Interesse della Juve ma Preziosi non ha intenzione di perderlo a parametro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 novembre 2020): secondo il Corriere dello Sport Beppestarebbendo per Nicolò. La situazione Secondo il Corriere dello Sport, l’per, che a giugno sarà libero a parametro, pensa per gennaio a un rinforzo low cost per l’attacco (Giroud è un nome da tenere sempre presente), cerca una squadra alla quale vendere Eriksen (anche attraverso uno scambio) e non perde di vista né De Paul, che continua a piacere tanto ma costa troppo (per il mercato invernale è un mezzo sogno), né Wijnaldum, lo svincolato che per il 2021-22 fa girare la testa alle big d’Europa. Sul centrocampista del Genoa c’è anche l’esse della Juve ma Preziosi non ha intenzione di perderlo a parametro ...

passione_inter : Inter, per Eriksen si rifà sotto il Bayern Monaco: sul piatto il vecchio pallino di Conte - - fcin1908it : Eriksen, addio a gennaio? CdS: 'No PSG, scambio con lo United? L'Inter fa un nome a sorpresa' -… - passione_inter : Spinazzola: 'Dopo il no dell'Inter a gennaio sono cambiato, ora mi sento libero' - - fcin1908it : Inter, dal centrocampista top alla rivelazione: Marotta studia un poker di nomi a parametro zero -… - internewsit : Ceccarini: 'L'Inter lavora per due acquisti. Sogno #Conte, rebus Eriksen' - -