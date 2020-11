Alluminio “made in Ghana” | un settore che può valere 10 miliardi di dollari

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Ricca di materie prime, ma allo stesso tempo povera: uno dei motivi di questa contraddizione tutta africana sta nel fatto che molte nazioni del continente nero esportano materie prime grezze che vengono lavorate altrove, non riuscendo quindi riescono ad aggiungere valore a queste preziose risorse. Ciò causa perdite ingenti in termini di mancati guadagni ed è significativo che molti governi africani stiano cercando di risolvere questo problema. Tra essi il Ghana che, per far crescere la sua economia, ha lanciato il progetto One district one factory al fine di creare in ognuno dei suoi 216 distretti una fabbrica per trasformare le materie prime in prodotti ad alto valore aggiunto. Una politica che sta avendo successo. Pensiamo ad esempio all’acciaieria che produce acciaio dai rottami di metallo e permette alla piccola nazione di ridurre le importazioni di questa lega. ...