Venti forti e mare agitato: prorogata l’allerta meteo in Campania (Di venerdì 20 novembre 2020) l’allerta meteo in Campania è stata prorogata dalla Protezione civile civile regionale dalle 9 alle 18 di domani sabato 21 novembre. La Protezione civile della Regione ha prorogato l’allerta meteo in Campania attualmente in vigore sulla Campania fino alle 18 di domani sull’intero territorio con criticità idrogeologica Gialla e un alert per Venti forti e mare agitato. Attualmente è in vigore, con scadenza alle 9 di domani, un’allerta Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio) e un’allerta Gialla sulle zone ... Leggi su 2anews (Di venerdì 20 novembre 2020)inè statadalla Protezione civile civile regionale dalle 9 alle 18 di domani sabato 21 novembre. La Protezione civile della Regione ha prorogatoinattualmente in vigore sullafino alle 18 di domani sull’intero territorio con criticità idrogeologica Gialla e un alert per. Attualmente è in vigore, con scadenza alle 9 di domani, un’allerta Arancione sulle zone 1,2,3,4 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 4: Alta Irpinia e Sannio) e un’allerta Gialla sulle zone ...

