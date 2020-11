Un rosso alla violenza: Serie A in campo in difesa dei diritti delle donne (Di venerdì 20 novembre 2020) Si rinnova e si rafforza l’impegno di Lega Serie A e WeWorld in difesa dei diritti delle donne e contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile, presentando la quarta edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UNrossoallaviolenza. Una situazione drammatica, che nel corso del 2020 si è aggravata a livello mondiale a causa del lockdown, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Si rinnova e si rafforza l’impegno di LegaA e WeWorld indeie contro ogni forma di sopruso verso l’universo femminile, presentando la quarta edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale #UN. Una situazione drammatica, che nel corso del 2020 si è aggravata a livello mondiale a causa del lockdown, L'articolo

RaiNews : #coronavirus #covid19 Sette aree #zonarossa', 9 'zona arancione' e 5 'zona gialla': così cambia la mappa delle… - CalcioFinanza : Un rosso alla violenza: Serie A in campo in difesa dei diritti delle donne - sportli26181512 : #Governance #Notizie Un rosso alla violenza: Serie A in campo in difesa dei diritti delle donne: Si rinnova e si ra… - ekuonews : Alba Adriatica, minacce e botte alla moglie: 'codice rosso' per un 50enne, allontanato da casa - AnnaMariaCastel : RT @benq_antonio: 'Probabilmente in studio alla Palombelli si e' accesso' ALLARME ROSSO!! parlando del #Mes e del #PD, (che era gia' pronto… -