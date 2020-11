Tottenham, Mourinho: “Rinnovo Guardiola? Se continua è perché è felice di farlo” (Di sabato 21 novembre 2020) “L’unica cosa certa è che nessuno ha puntato una pistola alla testa di Pep per fargli firmare il contratto. Se lo fa è perché è felice di farlo”. Così Josè Mourinho ha parlato del rinnovo di contratto di Pep Guardiola con il Manchester City. “Lui sa cosa avrà davanti a sé per il futuro – ha sottolineato il tecnico del Tottenham – Ha una motivazione. Se continua è perché è felice di farlo, quindi sono felice per lui”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “L’unica cosa certa è che nessuno ha puntato una pistola alla testa di Pep per fargli firmare il contratto. Se lo fa èdi. Così Josèha parlato del rinnovo di contratto di Pepcon il Manchester City. “Lui sa cosa avrà davanti a sé per il futuro – ha sottolineato il tecnico del– Ha una motivazione. Sedi farlo, quindi sonoper lui”. SportFace.

