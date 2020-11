Snowboard parallelo, Italia in ritiro a Solda: presente anche Roland Fischnaller (Di sabato 21 novembre 2020) Si prospettano giorni di lavoro importante per l’Italia dello Snowboard parallelo, che dal 23 al 26 novembre sarà in ritiro a Solda per preparare al meglio i prossimi impegni della nuova stagione. Spicca la presenza dei sei big della squadra azzurra: Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Nadya Ochner. A condurre le attività saranno i tecnici Rudi Galli, Alessio Amorth, Matteo Artina e Jacopo Bardini, ma insieme al gruppo abitualmente in Coppa del Mondo si alleneranno i componenti del gruppo giovani: Marc Hofer, Gabriel Messner, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Giulia Gaspari. Negli stessi giorni invece sarà tempo di gare Fis per l’Italia dello Snowboard slopestyle sulle nevi di Les ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Si prospettano giorni di lavoro importante per l’dello, che dal 23 al 26 novembre sarà inper preparare al meglio i prossimi impegni della nuova stagione. Spicca la presenza dei sei big della squadra azzurra:, Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza e Nadya Ochner. A condurre le attività saranno i tecnici Rudi Galli, Alessio Amorth, Matteo Artina e Jacopo Bardini, ma insieme al gruppo abitualmente in Coppa del Mondo si alleneranno i componenti del gruppo giovani: Marc Hofer, Gabriel Messner, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Giulia Gaspari. Negli stessi giorni invece sarà tempo di gare Fis per l’delloslopestyle sulle nevi di Les ...

sportface2016 : #Snowboard Gli impegni dei prossimi giorni per le nazionali azzurre - neveitaliasport : RT @neveitalia: Azzurri specialisti del parallelo a Solda: sei i big del gruppo Coppa del Mondo impegnati #snowboarding #20Novembre https:/… - neveitalia : Azzurri specialisti del parallelo a Solda: sei i big del gruppo Coppa del Mondo impegnati #snowboarding #20Novembre - sportface2016 : #snowboard, azzurri di parallelo in ritiro a #Cervinia - neveitaliasport : RT @neveitalia: Quattro giorni a Cervinia anche per gli specialisti dello snowboard parallelo: guida 'capitan Fisch' #snowboarding #16Novem… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard parallelo Azzurri specialisti del parallelo a Solda: sei i big del gruppo Coppa del Mondo impegnati NEVEITALIA.IT I top azzurri del parallelo in training con i giovani a Solda. SBS in gara la prossima settimana a Les Diablerets

Sei pezzi da novanta dello snowboard parallelo italiano saranno impegnati la prossima settimana, dal 23 al 26 novembre, sulle nevi di Solda. Si tratta di Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicet ...

Snowboard parallelo, Nazionale in ritiro a Cervinia: torna Fischnaller

La Nazionale di snowboard parallelo prosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aar ...

Sei pezzi da novanta dello snowboard parallelo italiano saranno impegnati la prossima settimana, dal 23 al 26 novembre, sulle nevi di Solda. Si tratta di Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicet ...La Nazionale di snowboard parallelo prosegue la preparazione in vista dell’esordio con la Coppa del Mondo 2020/2021, in programma a Cortina d’Ampezzo sabato 12 dicembre con un gigante. Gli azzurri Aar ...