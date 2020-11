Romulus, Matteo Rovere: "L'orgia? L'ho girata come una scena di battaglia" (Di venerdì 20 novembre 2020) Matteo Rovere, il regista della nuova serie Sky Original, Romulus, ci ha raccontato di come sia riuscito a riportare in vita riti pagani e perduti, e come questi siano stati vissuti dagli attori. Corpi nudi e ammassati, come fosse una battaglia. Invece è un rito orgiastico: Matteo Rovere ci ha svelato alcuni retroscena dei riti come i lupercali e l'orgia che vediamo nella nuova serie tv Sky Original, Romulus. Dopo che abbiamo visto i primi due episodi di Romulus con il cast, abbiamo chiesto al regista, Matteo Rovere, come sia riuscito a portare alla luce riti e culture sepolte ormai da ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020), il regista della nuova serie Sky Original,, ci ha raccontato disia riuscito a riportare in vita riti pagani e perduti, equesti siano stati vissuti dagli attori. Corpi nudi e ammassati,fosse una. Invece è un ritostico:ci ha svelato alcuni retrodei ritii lupercali e l'che vediamo nella nuova serie tv Sky Original,. Dopo che abbiamo visto i primi due episodi dicon il cast, abbiamo chiesto al regista,sia riuscito a portare alla luce riti e culture sepolte ormai da ...

