Roma, strappa il cellulare dalle mani di una 47enne e scappa. Scatta l'inseguimento: arrestato 19enne (Di venerdì 20 novembre 2020) Stava passeggiando in via Giovanni da Castel Bolognese quando, una donna di 47enne, intenta ad inviare un sms con il suo cellulare, è stata avvicinata da un giovane che, con un gesto fulmineo, le ha strappato lo smartphone tra le mani e si è dato alla fuga a piedi. Fortunatamente per la donna però, una pattuglia della Stazione Roma Porta Portese, in transito in quel momento, ho notato la scena e, dopo un breve inseguimento è riuscita a bloccare lo scippatore, un 19enne Romano, già con precedenti. I Carabinieri, una volta ammanettato il fuggitivo, hanno recuperato la refurtiva ed hanno rintracciato la vittima per riconsegnarle il suo costoso smartphone. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.

