Robert Englund in Stranger Things 4 con altre 7 new entry | Freddy Kruger riprende vita nella serie Netflix?

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020)in4. Questa è la bomba del momento ed è la notizia che nessuno si aspettava in questo noioso venerdì sera in piena Pandemia. Chi sta seguendo le anticipazioni sui nuovi episodi e sulle riprese attualmente in corso, sa bene che gli attori del cast sono tornati sul set per mettere insieme i nuovi episodi ma a loro si uniranno presto un totale di otto newcompreso.ha annunciato oggi otto newnel cast della quarta stagione dia cominciare proprio dache poserà i suoi artigli per calarsi nei panni di Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in ...