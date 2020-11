“Questo Coronavirus è stato un affare”: sequestrata ditta di sanificazioni a Pesaro (Di venerdì 20 novembre 2020) “Questo Coronavirus è stato un affare”: sequestrata ditta di sanificazioni “È stato un buon affare ‘stu Coronavirus“. È quanto dice intercettato al telefono Salvatore Emolo, uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Cleaning” che ha portato la Guardia di finanza di Rimini a sequestrare un’azienda operante tra Rimini e Pesaro nel settore delle sanificazioni anti Covid-19. Emolo gestiva di fatto la ditta, intestata ad un altra persona, con uno schema imprenditoriale risultato particolarmente redditizio per l’uomo, che nelle intercettazioni si compiace ripetutamente del suo fiorente giro d’affari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che sorvegliavano Emolo dal 2016 perché fratello di un pregiudicato ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020)undi sanificazioni “Èun buon affare ‘stu“. È quanto dice intercettato al telefono Salvatore Emolo, uno degli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Dirty Cleaning” che ha portato la Guardia di finanza di Rimini a sequestrare un’azienda operante tra Rimini enel settore delle sanificazioni anti Covid-19. Emolo gestiva di fatto la, intestata ad un altra persona, con uno schema imprenditoriale risultato particolarmente redditizio per l’uomo, che nelle intercettazioni si compiace ripetutamente del suo fiorente giro d’affari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, che sorvegliavano Emolo dal 2016 perché fratello di un pregiudicato ...

